Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 2100 Frauen und Männer haben am Samstag in Frankfurt bei einem «Women's March» für die Rechte von Frauen und Minderheiten und für gesellschaftliche Vielfalt demonstriert. Die Demonstranten riefen Sprüche wie «No means no» und «Hear our voice». Sie zogen vom Opernplatz durch die Innenstadt bis zu einer Abschlusskundgebung am Römerberg. Auf der Bühne ...