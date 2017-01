GELNHAUSEN - „Record breaking, history making, 16-time the champion of the world. It´s Phil ,The Power‘ Taylor!“ So wird der beste und erfolgreichste Dartspieler aller Zeiten regelmäßig vor einem Spiel bei den Zuschauern von John McDonald, einem der „Master of Ceremonies“, mit lang gezogenen Worten in den Hallen angekündigt. Dazu erklingt in den in blaues Licht gehüllten Hallen seine persönliche „Walk-on“ Musik: Aaron Copland´s „Fanfare for the common man“, gefolgt von Snap´s „The Power“. Phil Taylor zieht die Massen an. Er spielt nicht nur Darts, er zelebriert diesen Sport und setzt seit mehr als zwei Jahrzehnten Maßstäbe. Jetzt ist Herbert Müller von „McPokale“ aus Hanau und dem Dart-Club Haitz aus Gelnhausen der absolute Wahnsinn gelungen. Phil Taylor wird am 24. November 2017 zu einer Exhibition, einem Showkampf, nach Meerholz in die Sport- und Kulturhalle kommen. ´