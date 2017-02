Schwimmen | 03. Februar 2017 17:00 Uhr

GELNHAUSEN - Wenn am Samstag, 4. Februar, im Hallenbad in Gelnhausen zwölf Männermannschaften in Hessens höchster Klasse, der Oberliga, an den Start gehen, brennen die Aktiven des Schwimmvereins Gelnhausen (SVG) vor Ehrgeiz und Motivation. „Wir werden alles daran setzen, in diesem Jahr den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga zu schaffen“, formuliert Dirk Janssen das gemeinsame Ziel des elfköpfigen Teams bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen (DMS). Die Frauen-Mannschaft des SVG hat im vergangenen Jahr bei den (DMS) eindrucksvoll bewiesen, dass sie durch eine geschlossene Teamleistung zu Überraschungen fähig ist, als sie sich den Vizetitel in der hessischen Oberliga sicherte und nur die starke Crew aus Eschborn an sich vorbeiziehen lassen musste. Aller Voraussicht nach könnte es am Samstag im Gelnhäuser Hallenbad erneut zu einem Zweikampf zwischen den Athletinnen aus der Barbarossastadt und der Taunusstadt kommen.