GELNHAUSEN - „Alles ist schiefgelaufen“, antwortete Andreas Kalman auf die Frage, was bei der bitteren 14:21-Pleite gegen Mitabstiegskonkurrent HSC Bad Neustadt am vergangenen Samstag alles nicht geklappt hat. Dem Trainer des abstiegsbedrohten TV Gelnhausen hat die Leistung seiner Schützlinge so gar nicht gefallen, fordert für die anstehende Aufgabe beim Tabellenachten der 3. Handball-Liga Ost, HSG Burgwedel, am Samstag, 19 Uhr, sogar: „Einige müssen den Popo hochkriegen“.