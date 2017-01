GELNHAUSEN - Es ist in Gelnhausen ein Dauerbrennerthema: die Schaffung von Parkraum in der Altstadt, sowie die generelle Verkehrs- und Parkleitplanung für die Barbarossastadt. Insbesondere die Gelnhäuser FDP fordert schon länger, auch durch Anträge in der Stadtverordnetenversammlung, ihnen ein solches Konzept, inklusive Finanzierungsplan zukommen zu lassen. Entsprechende Anträge wurden bislang im Parlament abgelehnt. In einem offenen Brief an Bürgermeister Thorsten Stolz fordern die Liberalen dies nun erneut. Der Bürgermeister sieht in dieser Forderung allerdings eher ein "schönes politisches Getöse".