WÄCHTERSBACH - Mit der Verpflichtung von Sven Hassler ist dem Gelnhäuser Fußball-A-Ligisten Ayyildizspor Wächtersbach ein Transfercoup, ein Paukenschlag, ja ein Sensationsgriff geglückt. Die Messestädter haben mit dem offensiven Mittelfeldspieler einen echten Kracher an Land gezogen. Geld oder ein Jobangebot, das betont Ayyildizspor-Vorsitzender Davut Bayram, seien nicht Gründe für einen Wechsel Hasslers gewesen. „Das mag mancher Verein im Fußballkreis vielleicht nicht glauben“, so Bayram, der im GT-Interview erklärt, wie er den in Altenstadt wohnenden Familienvater von einem Engagement bei den Halbmondkickern überzeugte und was Ayyildizspor in den kommenden Jahren zuzutrauen ist.